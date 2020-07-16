Движение на Садовом кольце частично ограничат в ночь на 25 июля

https://static.news.ru/photo/636ec7be-c7f8-11ea-8a78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московских автомобилистов предупредили о перекрытиях и ограничениях, которые будут действовать в ночь на 25 июля.

По данным пресс-службы Центра организации дорожного движения, с 16:00 24 июля до 07:00 25 июля на Садовом кольце от центральной части Крымского моста (между Фрунзенской и Пушкинской набережной) до съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта будет ограничено движение. Также в это время для проезда будет недоступен участок со съезда с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта.

С 00:01 24 июля до 07:00 25 июля будут проводиться работы по ликвидации парковки от бокового проезда улицы Крымский Вал при движении в сторону Крымского моста от улицы Большая Якиманка до съезда на улицу Крымский Вал.

Перекрытия и ограничения движения в связи с проведением Городского праздника выпускников, — цитирует ЦОДД «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ЦОДД поддерживает предложения о разделении потоков на Садовом кольце. Идею вновь стали обсуждать после ДТП с актёром Михаилом Ефремовым. Вероятно, если бы между полосами было физическое препятствие, трагедии удалось бы избежать.