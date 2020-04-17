Движение на московских дорогах оценили в ноль баллов

https://static.news.ru/photo/862feb6e-8079-11ea-aca3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве движение на дорогах оценивается в ноль из десяти баллов. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

В центре отметили, что пробок не было и на въездах в столицу.

Сотрудниками ГИБДД ведётся выборочная проверка автомобилей, без задержки потока, — передаёт ТАСС сообщение ЦОДД.

Кроме того, в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что в работе Московского метрополитена нет никаких затруднений.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили, что проверка пропусков на городском транспорте будет осуществляться в автоматическом режиме — через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.