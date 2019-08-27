Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поезда Московского центрального кольца начали двигаться по направлению часовой стрелки (1-й путь).

В настоящий момент восстанавливается график, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Причину сбоя в подземке не назвали, однако отметили, что она связана с инфраструктурой РЖД.

Ранее News.ru писал, что составы Московского центрального кольца прекращали движение в направлении часовой стрелки (1-й путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.

News.ru в соцсетях