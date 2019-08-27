Поезда Московского центрального кольца начали двигаться по направлению часовой стрелки (1-й путь).
В настоящий момент восстанавливается график, сообщается в
Движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno)
27 августа 2019 г.
Причину сбоя в подземке не назвали, однако отметили, что она связана с инфраструктурой РЖД.
Остановка движения была связана с инфраструктурой РЖД. Коллеги предпринимают все меры для скорейшего ввода движения в график.— Московское метро (@MetroOperativno)
27 августа 2019 г.
Ранее News.ru писал, что составы Московского центрального кольца прекращали движение в направлении часовой стрелки (1-й путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.