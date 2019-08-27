https://static.news.ru/photo/b0cf474a-c902-11e9-8c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Поезда Московского центрального кольца начали двигаться по направлению часовой стрелки (1-й путь).

В настоящий момент восстанавливается график, сообщается в Twitter Московского метрополитена.

Движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 августа 2019 г.

Причину сбоя в подземке не назвали, однако отметили, что она связана с инфраструктурой РЖД.

Остановка движения была связана с инфраструктурой РЖД. Коллеги предпринимают все меры для скорейшего ввода движения в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru писал, что составы Московского центрального кольца прекращали движение в направлении часовой стрелки (1-й путь). В пресс-службе столичного метро ЧП объяснили техническими причинами.