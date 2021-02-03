https://static.news.ru/photo/8602baf2-9638-11ea-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Движение на фиолетовой ветке мосметро частично перекрыто, сообщил департамент транспорта города.

Нет движения поездов на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии в связи с необходимостью проверки инфраструктуры, - сказано в Telegram-канале ведомства.

Пассажиров призвали пересесть на наземный транспорт, а также МЦД-2.

3 февраля вечером на Таганско-Краснопресненской линии было зафиксировано возгорание. ЧП, по данным СМИ, произошле в перегоне между станциями "Выхино" и "Рязанский проспект". Однако позднее в метро сообщили, что движение поездов между этими двумя станциями Таганско-Краснопресненской линии временно приостановили «для проверки инфраструктуры».

Как писал ранее NEWS.ru, женщины-машинисты вышли на Филёвскую линию столичного метрополитена. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов. С 1 января начал действовать приказ Минтруда об утверждении списка работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь в него включено 100 позиций вместо 456.