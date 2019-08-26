https://static.news.ru/photo/734a5cc2-c8b5-11e9-89b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Движение поездов по Филёвской линии московского метро будет дважды перекрываться для проведения работ по реконструкции. Об этом заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, движение на участке «голубой» ветки будет приостановлено 31 августа и 1 сентября, а затем ещё через две недели. Ликсутов подчеркнул, что ограничения будут вводиться только на выходные, сообщает « Интерфакс ».

Движение по Филёвской линии приостанавливалось в течение лета неоднократно. Как писал News.ru, в начале августа поезда временно не ходили между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Для перевозки пассажиров было организовано движение бесплатных компенсационных автобусов КМ.