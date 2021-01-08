Движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено

https://static.news.ru/photo/36b72afc-53dc-11eb-9ace-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена восстановлено движение. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии введено в график, — говорится в сообщении дептранса.

Утром в понедельник, 11 января, интервал движения поездов между станциями «Курская» и «Киевская» был увеличен. Причиной, по одной из версий, стал лопнувший рельс на станции «Смоленская». Также сообщалось о перебоях в подаче электричества. Дептранс подчёркивал, что несмотря на инцидент, движение на линии не останавливалось полностью.

Пассажиры, оказавшиеся заложниками ситуации в первый рабочий день 2021 года, неоднозначно отреагировали на инцидент. Многие жалуются на то, что в таких условиях невозможно говорить о соблюдении правил эпидемиологической безопасности.

Просто представьте. Пандемия коронавируса. Понедельник после праздников, все в метро. Вы приезжаете на «Курскую» и оказываетесь в толпе, которая вас несёт куда-то. Класс? Класс! — написала одна из пользовательниц Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Отдельно Собянин рассказал, что московский парк электробусов насчитывает уже 600 единиц, он стал крупнейшим в Европе. Кроме того, по его словам, в 2021 году запланирована поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев, более 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключённым контрактам, более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков, работающих по госконтрактам, 400 электробусов.