«Двери раскрыты — выбегай»: мать челябинского маньяка про дело о похищении Мать челябинского маньяка заявила, что его жертва жила с ними добровольно и «как королева»

Фото: t.me/sledcom_press

Мать челябинского маньяка Владимира Ческидова Валентина утверждает, что девушка Екатерина жила у них 14 лет как свободный человек, а не как пленница, передает «Москва 24» из зала суда. 72-летняя пенсионерка ранее стала подозреваемой в деле о похищении человека.

Катя жила по своей воле, у нас все двери раскрыты — проходите, выбегайте! — заявила женщина.

Также перед отъездом от здания суда она заявила, что девушка жила в их доме «как королева» и ничего не делала.

Она пристроилась к моему сыну и жила, как королева! — заявила женщина.

Центральный районный суд Челябинска отказал в аресте Валентины Ческидовой. Сама женщина не считает себя виновной.

По версии следствия, житель поселка Смолино Челябинской облаcти удерживал в плену женщину, похищенную в 2009 году. Он заставлял ее убирать и готовить, а также избивал и насиловал. Когда мужчина уходил, он cвязывал пленницу, пристегивал ее к балке и заклеивал рот скотчем. Суд по уголовному делу закрыли из-за того, что в нем в том числе раскрываются сведения личного характера. Пострадавшая утверждает, что за 14 лет мужчина изнасиловал ее более тысячи раз.

Также в погребе дома были найден человеческие останки. Пострадавшая рассказала следствию, что в 2011 году Ческидов убил другую свою жертву, расчленил и спрятал в подвале.