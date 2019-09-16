https://static.news.ru/photo/ac714470-d84b-11e9-856f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ромa Инк / vk.com

Необычный арт-объект появился на Городском пруду Екатеринбурга. Он представляет собой закрытую деревянную дверь с табличкой «Учёт» на ручке и сигнальной лентой по краям. Дверь расположена прямо в воде.

Фотографию инсталляции разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уличный художник Рома Инк. При этом автора работы он не назвал, пишет URA.RU .

В комментарии к публикации художник написал, что иногда нам сложно найти правильный выход.

Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся — открыть дверь. Закрытость — это не про двери. Закрытость — она про всё, — отметил Рома Инк.

Художник в конце августа раскрасил один из каменных шаров на набережной Городского пруда. Он превратил шар в фиолетового беса с рожками. Коммунальщики смыли краску уже на следующий день.

Ранее художник Арсений Пыженков (Покрас Лампас) выступил против уничтожения известных граффити в столице. Он назвал действия администрации города варварскими, писал News.ru.