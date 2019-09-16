Необычный арт-объект появился на Городском пруду Екатеринбурга. Он представляет собой закрытую деревянную дверь с табличкой «Учёт» на ручке и сигнальной лентой по краям. Дверь расположена прямо в воде.
Фотографию инсталляции разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» уличный художник Рома Инк. При этом автора работы он не назвал, пишет
В комментарии к публикации художник написал, что иногда нам сложно найти правильный выход.
Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся — открыть дверь. Закрытость — это не про двери. Закрытость — она про всё, — отметил Рома Инк.
Художник в конце августа раскрасил один из каменных шаров на набережной Городского пруда. Он превратил шар в фиолетового беса с рожками. Коммунальщики смыли краску уже на следующий день.
Ранее художник Арсений Пыженков (Покрас Лампас) выступил против уничтожения известных граффити в столице. Он назвал действия администрации города варварскими, писал News.ru.