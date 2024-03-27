Шестеро подростков, которые работали в гардеробе «Крокус Сити Холла» в день теракта, после приема в Госдуме рассказали, как спасали зрителей, передает корреспондент NEWS.ru. Подросток Александр Журик выводил по лабиринтам служебных ходов последние очереди бежавших с места теракта, когда здание уже заполнялось дымом. Его напарник в итоге оказался в стационаре с отравлением угарным газом.

Я не успокаивал людей. Я старался сказать людям, куда им нужно идти. Была большая толпа, которая направилась к служебной двери, я в этой толпе был замыкающим звеном. Я стоял в конце и ждал, пока все люди пройдут в служебное помещение. Как-то контролировал этот процесс, потому что толпа была большая, а дверь одна маленькая. Чтобы все могли пройти, я контролировал. Я был с одним напарником. Он сейчас в больнице, к сожалению — отравился угарным газом. Мы с ним вдвоем сопровождали людей, также звали людей, которые прятались в гардеробе. Подсказывали им, куда идти, — рассказал Александр.