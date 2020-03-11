https://static.news.ru/photo/71a4ac44-6381-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двух россиянок, 10 марта вернувшихся в Калмыкию из Италии и Южной Кореи, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как передаёт «Интерфакс-Юг» со ссылкой на республиканский Минздрав, признаки инфекции у женщин появились сразу после возвращения. Предварительный анализ дал в одном случае сомнительный, а в другом — положительный результаты. Повторное исследование показало отрицательные результаты в обоих случаях. Окончательный диагноз будет установлен после контрольного анализа, который проведёт межрегиональная лаборатория научного центра вирусологии «Вектор» в Новосибирске.

Пять человек из ближайшего круга общения госпитализированных россиянок были изолированы под непрерывное наблюдение медиков.

Список государств, куда проникла коронавирусная инфекция, продолжает расширяться. Как сообщал NEWS.ru, 11 марта первый случай заражения COVID-2019 был выявлен в Турции.