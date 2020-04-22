Две трети умерших от коронавируса москвичей поздно обратились к медикам

https://static.news.ru/photo/13eb12a4-847f-11ea-a7dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть умерших от COVID-19 в Москве, около две трети пациентов, вовремя не обратились к врачам. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Там отметили, что любые проявления простуды должны насторожить и заставить внимательно относиться к своему состоянию.

Даже незначительные на первый взгляд симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры и другие, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией, — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что ухудшение состояния до крайне тяжёлого происходит резко. В основном это случается на 5–8-й день после заражения.

Ранее NEWS.ru писал, что более 2,5 тысячи случаев заражения COVID-19 выявлено в столице за последние сутки. Общее количество заразившихся превышает 31,9 тысячи человек. Среди новых заболевших более 46% составляют лица в возрасте от 18 до 45 лет, 34% — от 46 до 65 лет.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,9 тысячи человек, умерли 462.