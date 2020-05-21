Опрос: из-за режима ограничений две трети россиян стали хуже жить

https://static.news.ru/photo/21d772de-9b47-11ea-b1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян заявили об ухудшении качества жизни после введения режима самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Роскачества.

Недовольство ограничительными условиями, негативно сказавшимися на качестве жизни, отметили 69% опрошенных. Сложнее всего переживать такие изменения оказалось москвичам — в столице на негативные тенденции пожаловались 77% респондентов, сказано в отчёте Роскачества.

Наименее затронуты современными реалиями оказались молодые мужчины в возрасте 18-24 лет — лишь чуть больше половины людей этого возраста (53%) отметили ухудшение качества жизни.

Одной из основных сложностей в условиях самоизоляции для россиян стала нехватка живого общения — об этом говорят более половины опрошенных (56%). Причём, в большей степени страдают от этого женщины (60%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%). Особенно сложно переносят недостаток общения люди в возрасте 18-24 лет (67%).

Исследователи отметили, что большинство российских семей во время самоизоляции живут достаточно дружно. У 44% респондентов не возникало сложностей в отношениях, ещё 23% признались, что сложности были, но их удалось преодолеть.

Ранее NEWS.ru писал, что в Совете Федерации предложили прописать в действующем законодательстве понятие режима самоизоляции, условия и порядок его введения, а также полномочия регионов в этот период.