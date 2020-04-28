Две трети россиян не соблюдают правила социального дистанцирования

https://static.news.ru/photo/86c31a32-88cc-11ea-aff7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Только 36% опрошенных граждан заявили, что соблюдают рекомендованные властями в период сложной эпидемиологической ситуации правила социального дистанцирования, согласно которым расстояние между людьми на улице или в общественных местах должно быть не менее метра.

Согласно результатам проведённого Институтом государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ опроса, 67% россиян предпочитают оставаться дома и 56% стали чаще мыть руки. Большую дисциплинированность проявили граждане США и Великобритании, где правил социального дистанцирование придерживаются 80% респондентов, передаёт ТАСС.

Также 36% опрошенных в России стараются избегать поездок на общественном транспорте, реже ходят в магазин 45% респондентов, а чаще покупать товары в онлайне стали 8%. В опросе приняли участие 11,1 тысячи человек из разных регионов страны.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Москвы сообщили, что за две недели в столице было выявлено 599 нарушений социальной дистанции и 263 случая незаконной предпринимательской деятельности.