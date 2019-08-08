https://static.news.ru/photo/7f064a98-b9cf-11e9-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Роспотребнадзор выяснил, что 63% российских магазинов не размещают молочную продукцию по правилам, вступившим в силу 1 июля. Согласно нововведению, молочные и молокосодержащие продукты теперь нужно отделять на прилавках хотя бы визуально.

Около 2/3 магазинов (63%) не изменили порядок своей работы, не разместили в торговом зале информационную надпись «Продукты без заменителя молочного жира», а также визуально не отделили такие продукты от иных пищевых продуктов, — передаёт 1Prime заявление Роспотребнадзора.

За месяц специалисты ведомства проверили пять тысяч торговых объектов и выявили около восьми тысяч нарушений. Причём наибольшая доля нарушений приходится на крупные торговые сети.

Как писал News.ru, Министерство сельского хозяйства и Ростех намерены к концу 2019 года запустить маркировку молочной продукции. По мнению генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, это необходимо из-за большого количества некачественной продукции, от которой необходимо избавиться.