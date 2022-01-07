Около двух третей компаний в России собрались повысить зарплаты сотрудникам

Эксперты в сфере рекрутинга заявили, что до двух третей российских компаний намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2022 году. Кроме того, некоторые организации повысили оплату труда ещё в конце 2021 года, пишет ТАСС.

Увеличения окладов сотрудников в 2022 году ожидают 67% компаний, ещё 27% не рассчитывают ни на какие изменения в этом плане, а о возможном снижении говорят лишь 1%. Ещё 18% компаний, планирующих индексацию, проведут её в январе 2022 года, 9% — в феврале, 15% — в марте — апреле, — рассказала руководитель проекта «Банк данных заработных плат» Наталья Данина.

Она отметила, что в среднем зарплаты вырастут на 5%. Тем не менее, в некоторых корпорациях изменения могут быть отличным от средних показателей — кому-то увеличат оклад на 13%, а кому-то — на 4%.

В сервисе Superjob отметили, что повышать зарплаты планирует почти треть компаний — 29%. Однако 41% работодателей заявили, что не собираются индексировать оплату труда. Впрочем, в текущих условиях перед работодателями стоит задача по привлечению и удержанию персонала.

Соискатели стали заметно реже соглашаться на невыгодные для себя условия труда и оплаты. В непростых экономических условиях бизнес немного «раскрутил гайки»: компаний с агрессивным типом корпоративной культуры стало меньше, — добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что свыше двух третей россиян (71%) планируют сменить место работы в 2022 году. Большинство из них (76%) ожидают, что на новом месте у них будет более высокая зарплата.