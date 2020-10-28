«Две недели борьбы не на шутку»: Куценко рассказал, как болел коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1276db62-1988-11eb-bef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Актёр Гоша Куценко, заразившийся коронавирусом, выписался из больницы и признался, что новая инфекция оказалась самоё тяжкой болезнью в его жизни.

Куценко не скрывает радости от того, что справился с инфекцией, и отнёсся к своей выписке с юмором: к своему видеообращению он добавил кадры с танцующей статуей свободы и трек Валерия Кипелова «Я свободен». Но к риску заражения коронавирусом он призвал поклонников отнестись со всей серьёзностью.

Две недели борьбы не на шутку! Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить! Не верьте отрицающим ковид, лечение его и, главное, маски! Люди не ведают, что болтают! Верьте врачам и тем, кто перенёс. Особенно в тяжёлой форме! А особенно верьте тем, кого уже нет. Это особенная пневмония! И только специалисты, набивающие руку ежедневным тяжелейшим трудом, заслуживают доверия! — эмоционально высказался актёр.

В пример Куценко привёл Китай, в котором меры безопасности помогли сдержать распространение вируса.

Как писал NEWS.ru ранее, заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил киевлян за поддержку и рассказал, что чувствует себя хорошо. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.