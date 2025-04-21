Две груши и яйцо: секрет нежных оладушек на завтрак за 20 минут!

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Готовим грушевые оладьи с имбирным вареньем! Эти нежные оладьи с сочными кусочками груши и пряным имбирным акцентом — идеальный завтрак для хмурого утра. Они наполнят кухню ароматом специй и детскими воспоминаниями о бабушкиных угощениях.

Очистите 2 спелые груши, удалите сердцевину и нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте 150 г муки, 1 яйцо, 100 мл молока, 1 ст. л. сахара и щепотку корицы. Тесто должно получиться как густая сметана. Аккуратно вмешайте грушу — кусочки должны равномерно распределиться.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством сливочного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладушки. Обжаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Секрет пышности — не накрывать сковороду крышкой.

Подавайте стопкой, поливая ароматным имбирным вареньем (просто смешайте 100 г абрикосового джема с 1 ч. л. тёртого имбиря). Тёплые оладьи идеально контрастируют с остро-сладким соусом!

Выбирайте слегка недозрелые груши — они дадут приятную текстуру, для воздушности можно добавить ½ ч. л. разрыхлителя, имбирь в варенье лучше натирать непосредственно перед подачей.

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