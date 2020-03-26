Тестирование на коронавирус нового типа с 25 марта разрешили проводить двум частным лабораториям в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, решение было принято властями после обсуждения такой возможности.
Посмотрим, как эта работа будет идти, — отметила она в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с эпидемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее глава кабмина Михаил Мишустин сообщил, что около 1,5 млрд рублей бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом нового типа (COVID-19), получат новосибирский центр «Вектор», институт «Микроб» и лаборатории Роспотребнадзора.
Согласно последним данным, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах. Выздоровели 29 человек. В мире число заражений превышает 424 тысячи. Выздоровели более 109 тысяч человек, скончались 18,9 тысячи.
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