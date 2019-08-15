https://static.news.ru/photo/e4c4e0dc-bf5c-11e9-a787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Две россиянки в возрасте 60 лет впервые родили ребёнка. Таковы данные Росстата. Ещё одна женщина старшего 60 лет стала мамой второго ребёнка. 258 детей родились у женщин от 50 до 59 лет.

Как заявил директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский, эти случаи не являются нормой, такое происхолдит в исключительных случаях, когда женщина беременеет случайно или наоборот, очень сильно хочет родить.

Такое бывает, как исключительные случаи, если здоровье человека позволяет, — сообщил он в беседе с РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что в России выросло число несовершеннолетних, которые становятся матерями до достижения ими 18-летнего возраста. Так, по данным Росстата, в 2018 году сразу пять россиянок в возрасте 17 лет родили пятого ребёнка. Самыми молодыми мамами стали четыре девочки в возрасте 12 лет.