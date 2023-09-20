Нелюбимая дача Сталина: что осталось от резиденции вождя в Мытищах В ноябре госкорпорация ДОМ.РФ готовится продать усадьбу Липки-Алексеевское рядом с Мытищами. NEWS.ru узнал, в каком она состоянии

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Госкорпорация ДОМ.РФ раскрыла детали предстоящих торгов, на которых должна быть реализована усадьба Липки-Алексеевское, более известная как дача Сталина в подмосковных Мытищах. Большевистский вождь жил там пару лет, после его смерти там обитала высшая советская номенклатура, а с 1989 по 2004 год в стенах резиденции размещался реабилитационный центр для детей с онкозаболеваниями. Последние два десятилетия исторический и архитектурный памятник пустовал и приходил в упадок. Однако несмотря на это, он находится под охраной — и физической (рядом со зданием выставлен пост ЧОП), и юридической (усадьба включена в реестр объектов культурного наследия регионального значения). Корреспондент NEWS.ru побывал внутри особняка, увидел, что от него осталось, и узнал кое-что о его судьбе.

Как выглядит дача Сталина сейчас

Усадьба Липки-Алексеевское находится в лесах рядом с поселком Вешки. Дорога к ней сильно заросла. Главный вход на территорию — это крашенные в зеленый цвет стальные ворота с надписями «Свалка мусора запрещена» и «Объект под охраной». Есть еще и лазейки в бетонном заборе посреди леса, которыми пользуются разного рода любопытствующие. Однако такой способ проникновения грозит обернуться встречей со сторожами и подкармливаемыми ими собаками, довольно агрессивными.

Сама дача — роскошный дворец белого цвета, выстроенный в стиле начала XIX века, с широкой лестницей, очень высокими этажами и богатым декором. Главный выход обращен к искусственному пруду, берег которого «стерегут» скульптуры двух бетонных львов. Все это — со следами 20-летнего запустения. Хоть объект отчасти защищен от вандалов, как снаружи, так и внутри него царит разруха — отваливающаяся краска и штукатурка, разбросанные книги, журналы и грампластинки, покрытая пылью полуразвалившаяся мебель бывшего детского профилактория, располагавшегося некогда в этом здании.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что известно о дореволюционной истории усадьбы

В литературе встречается несколько названий усадьбы: Липки‑Алексейск, Липки-Алексеевское, Липовка, Прилипка.

По состоянию на середину XVIII века эти земли относились к селу Алтуфьево и принадлежали представителю дворянского рода Ивану Вельяминову, который впоследствии продал поселение графу Апраксину.

По одной из версий, в 1838 году на этой территории располагалась усадьба Прилипка, принадлежавшая купцам Алексеевым, владельцам золотоканительной фабрики на Малой Алексеевской улице в Москве. По другой версии, поместьем с жилыми строениями владел граф и военный министр Александр Татищев.

На рубеже XIX–XX веков, когда председатель правления Общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги Савва Мамонтов начал прокладку трассы через Дмитров, и у Бутырской Заставы построили Савеловский вокзал, к ближайшему пригороду стали присматриваться представители финансово-промышленной элиты. В их числе была семья немецких предпринимателей по фамилии Руперти, которая жила в поместье Липки.

Как усадьба стала дачей Сталина

После большевистской революции имение национализировали и впоследствии передали трудовой артели «Липовка». Но в начале 1930-х было принято решение превратить бывшую усадьбу Руперти в загородную резиденцию Сталина.

«Для семьи Руперти еще перед Первой мировой войной по проекту архитектора Ивана Жолтовского была построена вилла. Это тот редкий случай, когда зодчему удалось вернуться к этой же усадьбе уже в послереволюционное время и построить ее заново, но уже для Сталина. Сталин жил в этой резиденции в 1932–1934 годах, после того, как застрелилась его жена Надежда Аллилуева на подмосковной даче в Зубалово, и до того, как была построена знаменитая дача в Кунцево», — рассказал NEWS.ru историк и главный редактор журнала «Московский краевед» Михаил Коробко.

По его словам, дочь Иосифа Сталина, Светлана Аллилуева вспоминала, что он бывал здесь довольно редко и это не была его любимая дача. Вот как она писала об этом в своей книге: «В Липках все устраивалось в том же порядке, как и на даче отца в Кунцево — так же обставлялись комнаты (такой же точно мебелью), те же самые кусты и цветы сажались возле дома. Отец там бывал очень редко, — иногда проходил год, — но весь штат ежедневно и еженощно ожидал его приезда и находился в полной боевой готовности. Ну, а если „выезжали“ из Ближней и направлялись целым поездом автомашин к Липкам, так начиналось полное смятение всех — от постового у ворот до повара, от подавальщицы до коменданта. Все ждали этого, как страшного суда».

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

По словам Михаила Коробко, архитектурно дача Сталина отражала вкусы и устремления советской бюрократии. Он напомнил, что на рубеже 1920–1930-х годов на месте усадьбы Руперти по проекту Ивана Жолтовского было возведено новое здание. В то время, напоминает собеседник NEWS.ru, «в советской архитектуре проповедовался конструктивизм и упрощение, а для себя любимых партийные вожди предпочитали строить дворцы с колоннами в духе дореволюционной архитектуры неоклассики с элементами барокко».

Как замечает историк, богатство и статусность дачи Сталина подчеркивает наличие в ней лифта, который отчасти сохранился вместе с богато декорированными металлическими дверями — он был далеко не во всех подобных усадьбах. Также в здании уцелела каноническая отделка с облицовкой стен дубовыми досками, частично — лепнина и элементы «сталинского» интерьера. Например, на верхнем этаже есть огромный стол, за которым генсек ВКП(б) проводил совещания.

Что было с дачей Сталина после его смерти

В 1960 году усадьбе присвоили статус «Объекта № 260 (Липки) 9-го Управления КГБ СССР», специализировавшегося на охране представителей партийно-государственной номенклатуры. Как сообщили NEWS.ru в госкорпорации ДОМ.РФ, последним обитателем дачи был член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома Лев Зайков. Для него в служебном корпусе был построен бассейн, а главный дом надстроили кинозалом и бильярдной.

На волне перестроечной борьбы с привилегиями в 1989 году дачу передали Министерству здравоохранения, и там разместился реабилитационный центр НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Но в 2004 году отделение закрыли на ремонт.

По словам руководителя центра Григория Цейтлина, которые цитировала мытищинская газета «Сорока», ремонт зданию требовался, но в итоге «там была лишь имитация работы». В связи с этим он «писал в прокуратуру, но бессмысленно». В 2012 году издание сообщало, что Росимущество передало здание Российской детской клинической больнице (РДКБ), руководитель которой Николай Киселев собирался устроить там «санаторий или корпус больницы». Это, по его прогнозам, зависело «от того, сколько денег выделит государство».

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Что известно о продаже дачи Сталина в Мытищах

Как сообщили в госкорпорации ДОМ.РФ, аукцион по продаже усадьбы Липки-Алексеевское состоится 3 ноября. Начальная цена лота — 403,49 млн рублей. В составе лота — аренда участка площадью 38,4 гектара и продажа объектов недвижимости общей площадью 3,8 тысячи квадратных метров.

«ДОМ.РФ реализует на торгах различные типы недвижимости, включая исторические памятники. Наша задача в отношении подобных объектов — их бережное сохранение путем передачи в руки новых ответственных собственников. Для многих подобных зданий сегодня — это чуть ли не единственная возможность дать им „вторую жизнь“, привести в порядок и вернуть в культурный и общественный контекст», — заявил директор госкорпорации Николай Сарокваша.

В беседе с NEWS.ru пресс-секретарь ДОМ.РФ добавил, что усадьба является объектом культурного наследия регионального значения, и этот статус будет налагать на нового владельца обязательства по сохранению его исторического облика. Из этого следует, что превращения дачи, например, в какой-нибудь элитный небоскреб посреди леса рядом с Москвой, будет почти невозможно. Поэтому есть надежда на то, что если у усадьбы появятся покупатели, они отреставрируют ее и приведут в порядок.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Историк Михаил Коробко

Историк Михаил Коробко также рассчитывает, что здание в итоге удастся спасти.

«Когда здание находится без отопления, лучше ему от этого не становится, но теперь у него есть шанс вновь стать жилой усадьбой. К счастью, ничего критичного с объектом [за время его оставления] не произошло. Да, придется менять коммуникации, делать ремонт и научную реставрацию. Но это не самое плохое, что бывает с заброшенными зданиями, и я надеюсь, что объект будет спасен», — отмечает он.

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