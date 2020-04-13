Два вывозных рейса сделают авиакомпании РФ из Анталии и Бангкока

https://static.news.ru/photo/05fe39a6-7dbc-11ea-997e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские авиакомпании выполнят 14 апреля два вывозных рейса, они утверждены оперативным штабом РФ.

Речь идёт о рейсах «Аэрофлота» из Анталии в Москву и S7 из Бангкока в Новосибирск.

Оперштабом правительства подтверждено выполнение 14 апреля двух рейсов, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

Чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте «Госуслуги». По заявкам составляется график вывоза россиян.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.