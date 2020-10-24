Два уголовных дела возбуждены из-за ситуации в Среднеуральском монастыре

https://static.news.ru/photo/b703062c-1787-11eb-837c-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/sredneuralskiy.zhenskiy.monastyr

СК РФ возбудил два новых уголовных дела о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве в связи с ситуацией в Среднеуральском монастыре Свердловской области. Об этом сообщила адвокат бывшего схиигумена Сергия Светлана Герасимова.

Возбуждены бесфигурантные дела по части 3 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и статье 330 УК РФ (самоуправство), — цитирует её РИА Новости.

Герасимова добавила, что дела расследует СК, куда уже вызвали на допрос Сергия. Защита ходатайствует о том, чтобы допрос провели по месту жительства Сергия. В самом ведомстве не комментируют это сообщение.

Ранее Следственный комитет завёл уголовное дело по факту истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре, а также в связи с халатностью, допущенной «должностными лицами органов системы профилактики».

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время испанки. Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Как писал NEWS.ru, решение суда Екатеринбургской епархии об отлучении схимонаха Сергия (Романова) от церкви утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.