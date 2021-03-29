Два специалиста гособоронзаказа Минпромторга РФ арестованы из-за взятки

https://static.news.ru/photo/62212400-9094-11eb-8953-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Андрея Бандурова и Сослана Гериева. Их обвиняют в получении крупной взятки.

Им официально предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Обвиняемые арестованы на два месяца. Другие подробности дела источник не уточнил. В Хамовническом суде столицы рассказали, что избранная мера пресечения пока не обжалована.

В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга поведали, что противоправные действия были пресечены сотрудниками управления «П» СЭБ ФСБ РФ.

Министерство считает неприемлемыми любые проявления коррупции в своих рядах и будет в дальнейшем совместно с правоохранительными органами так же жёстко реагировать на любые попытки нарушения закона, — добавили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал арест в качестве меры пресечения для главы администрации Майкопа Андрея Гетманова.