Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5b3a7c0a-80bd-11ea-8316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Двое сотрудников предприятий скончались от коронавируса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста — 62 и 68 лет, — скончались в больницах, — говорится в релизе компании.

Кроме того, ещё один сотрудник предприятия, находившийся в списке с подозрением на COVID-19, умер из-за двусторонней пневмонии. Ему было 58 лет, передаёт РИА Новости.

По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.