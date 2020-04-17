Два сотрудника предприятий Роскосмоса умерли от коронавируса

Двое сотрудников предприятий скончались от коронавируса, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией 2019-NCOV, достигло 42 человек. Из них четыре выздоровели, два специалиста — 62 и 68 лет, — скончались в больницах, — говорится в релизе компании.
Кроме того, ещё один сотрудник предприятия, находившийся в списке с подозрением на COVID-19, умер из-за двусторонней пневмонии. Ему было 58 лет,
По данным на 17 апреля, диагноз COVID-19 поставлен в России 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.
Как ранее писал NEWS.ru, российские учёные сообщили, что в тёплый сезон коронавирус снизит свою активность. Это связано с усилением солнечных лучей и ультрафиолета. Учёные отметили, что сухая и тёплая погода помешает распространяться вирусу, к тому же к лету уже будут видны результаты периода самоизоляции.
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