«Два симптома»: психиатр раскрыл, как выявляют аутизм у ребенка Психиатр Пискунов назвал ограниченный круг интересов признаком аутизма у ребенка

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У аутизма есть два основных симптома — нарушение социального взаимодействия и ограниченный круг интересов, рассказал детский психиатр Максим Пискунов в подкасте «Надо разобраться» от NEWS.ru. Он уточнил, что ранее выделяли «аутистическую триаду», однако в последние три — пять лет она не считается актуальным способом выявления расстройства.

Это не просто ребенок, который не хочет разговаривать. Это ребенок, который не взаимодействует ни с родителями, ни со сверстниками, ни с кем. Родители приходят домой, он в два-три года не бежит, не встречает, — объяснил Пискунов.

Таких детей родители иногда называют «удобными», не понимая, что у них расстройство, добавил эксперт. Если говорить об ограниченном круге интересов, то он всегда очень устойчивый. Так, например, ребенок может не называть маму «мамой», однако помнить модели поездов.

У некоторых круг интересов проходил через всю их жизнь, и исходя из круга интересов выбирали профессию. И родители должны быть понимающими. Если они видят, что ребенка ничего не интересует, кроме поездов, не надо делать из него физика-ядерщика, — добавил эксперт.

Пискунов также рассказал, что если ребенок в трехмесячном возрасте отказывается улыбаться, не реагирует на родителей и не удерживает зрительный контакт, то это может свидетельствовать о том, что он развивается в рамках аутистического спектра. По его словам, аутизм нельзя считать заболеванием в классическом смысле — им нельзя заболеть или выздороветь.