Два российских полковника погибли в зоне проведения СВО МО РФ: при отражении атаки ВСУ погибли российские полковники Вячеслав Макаров и Евгений Бровко

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко скончались в зоне проведения спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны. Оба полковника получили тяжелые ранения во время отражения атаки ВСУ.

В ходе отражения третьей атаки [командир четвертой мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров] был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. <...> Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения, — говорится в сообщении.

13 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Брянской области были сбиты российские истребители Су-34 и Су-35 и два вертолета Ми-8. По словам Рогова, экипажи вертолетов, пилоты бомбардировщика Су-34 и один пилот Су-35 погибли.