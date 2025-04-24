Два раза в год или в месяц? Как часто надо мыть кошек — уточнили ветеринары

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете ли вы, что слишком частое мытье может навредить вашей кошке? Так как часто купать питомца: два раза в год или в месяц? Ветеринары в этом вопросе рекомендуют придерживаться нескольких простых правил.

Здоровых домашних кошек, по уточнению специалистов, достаточно мыть 2−3 раза в год или при сильных загрязнениях. Их шерсть самоочищается, а частое купание смывает защитный жировой слой.

Породы без подшерстка (сфинксы, девон-рексы) нуждаются в купании раз в 1−2 месяца из-за повышенного выделения кожного сала.

После улицы или перед выставкой можно помыть питомца вне графика, используя специальный шампунь для животных.

При купании кошек температура воды должна быть около 38°C. Избегайте попадания воды в уши, а сушите своего питомца только полотенцем.

Помните: большинство кошек прекрасно справляются с гигиеной сами! Частое мытье — только стресс для них. Лучше регулярно вычесывайте питомца — это полезнее водных процедур.

Ранее стало известно, как отучить кошку беситься по ночам.