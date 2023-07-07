Два новых военных округа в России появятся уже к осени

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Министерство обороны России утвердило план по организации новых Московского и Ленинградского военных округов, пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Они начнут функционировать с 1 сентября.

Однако дата запуска округов может быть перенесена и на конец года. Московский военный округ (МВО) будет включать в себя военные единицы в центральных регионах России.

Ленинградский военный округ (ЛенВО) призван обеспечить безопасность из-за близости Санкт-Петербурга к странам Прибалтики, включая Финляндию, которая теперь является членом НАТО.

Ранее Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому граждане РФ могут становиться на воинский учет или сниматься с него без посещения военкомата. Согласно тексту документа, медицинское освидетельствование, медобследование и проведение профессионального психологического отбора граждан, а также внесение коррективов в документы воинского учета будут проводиться при последующей явке в военкомат.

В мае депутат Госдумы Василий Власов предложил выделять квоты на санаторное лечение участникам СВО в течение всей жизни. По словам парламентария, Минобороны поддерживает солдат только во время службы, поэтому государство должно найти способ обеспечить лечение участникам боевых действий.