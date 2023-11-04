Налеты на Курскую и Белгородскую области: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября Минобороны РФ сообщило об отражении двух попыток ВСУ атаковать Курскую область

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило 4 ноября об отражении попытки ВСУ атаковать объекты на территории двух областей РФ с помощью БПЛА. По информации МО РФ, угрозу нейтрализовали средства ПВО. Кроме того, Telegram-канал Mash предположил, что ВСУ утром попробовали нанести удар по аэродрому Халино в Курской области, МО РФ данные публикации не комментировало. Какие еще регионы оборонялись от налетов ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ пытались атаковать в ночь на 4 ноября

По информации Минобороны, в течение ночи 4 ноября силы ПВО РФ пресекли попытки ВСУ «совершить террористические атаки» с помощью БПЛА самолетного типа на российские объекты.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — передает МО РФ.

Что стало целью повторного налета БПЛА ВСУ на приграничье

По данным МО РФ, 4 ноября, около 09:00 мск, дежурные средства ПВО РФ пресекли еще одну попытку ВСУ атаковать силами двух БПЛА объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Telegram-канал Mash предположил, что целью атаки ВСУ выбрали аэродром Халино в Курской области, пострадавших, предварительно, нет. МО РФ данную публикацию не комментировало.

Кроме того, в 09:33 мск о работе ПВО в Курском районе Курской области сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Его пост МО РФ не комментировало.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112».

Утром ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, 4 ноября, около 11:00 мск ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА объекты на территории Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в МО РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Губернатор Белгородской области рассказал, куда ВСУ пытались нанести удар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 4 ноября привел статистику обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки.

«В Белгородском районе над поселком Разумное и селом Крутой Лог средствами ПВО сбито по одному БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

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По его словам, в Волоконовском районе из гранатомета и миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 30 гранатометных выстрелов и шесть прилетов минометных снарядов, а на окраине села Коновалово с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

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«В Грайворонском городском округе в районе поселка Горьковский дрон-камикадзе противника упал в поле и сдетонировал. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Пороз и Сподарюшино выпущено девять и два минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет», — рассказал Гладков.

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По его данным, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — установлено пять прилетов, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино ВСУ выпустили три снаряда из РСЗО «Град», один из них прилетел на территорию промышленного предприятия, есть трое пострадавших.

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«У двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего — контузия головного мозга, он обратился в больницу самостоятельно. В настоящий момент всем троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в городской больнице № 2 города Белгорода. В результате обстрела повреждения выявлены в одном из технических помещений предприятия. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Муром и МАПП „Шебекино“ — по одному минометному снаряду, по селу Середа — восемь минометных снарядов», — добавил Гладков.

Руководитель региона подытожил, что в Середе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас, в данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.

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