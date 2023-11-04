Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило 4 ноября об отражении попытки ВСУ атаковать объекты на территории двух областей РФ с помощью БПЛА. По информации МО РФ, угрозу нейтрализовали средства ПВО. Кроме того, Telegram-канал Mash предположил, что ВСУ утром попробовали нанести удар по аэродрому Халино в Курской области, МО РФ данные публикации не комментировало. Какие еще регионы оборонялись от налетов ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что ВСУ пытались атаковать в ночь на 4 ноября

По информации Минобороны, в течение ночи 4 ноября силы ПВО РФ пресекли попытки ВСУ «совершить террористические атаки» с помощью БПЛА самолетного типа на российские объекты.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — передает МО РФ.

Что стало целью повторного налета БПЛА ВСУ на приграничье

По данным МО РФ, 4 ноября, около 09:00 мск, дежурные средства ПВО РФ пресекли еще одну попытку ВСУ атаковать силами двух БПЛА объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — говорится в Telegram-канале МО РФ.

Telegram-канал Mash предположил, что целью атаки ВСУ выбрали аэродром Халино в Курской области, пострадавших, предварительно, нет. МО РФ данную публикацию не комментировало.

Кроме того, в 09:33 мск о работе ПВО в Курском районе Курской области сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Его пост МО РФ не комментировало.

«В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112».

Утром ВСУ снова пытались атаковать Белгородскую область

По данным Минобороны РФ, 4 ноября, около 11:00 мск ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА объекты на территории Белгородской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отметили в МО РФ.

Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruЗенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

Губернатор Белгородской области рассказал, куда ВСУ пытались нанести удар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале 4 ноября привел статистику обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки.

«В Белгородском районе над поселком Разумное и селом Крутой Лог средствами ПВО сбито по одному БПЛА. Обошлось без последствий на земле. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет», — заявил Гладков.

По его словам, в Волоконовском районе из гранатомета и миномета ВСУ обстреляли окраину хутора Старый — зафиксировано 30 гранатометных выстрелов и шесть прилетов минометных снарядов, а на окраине села Коновалово с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, подчеркнул Гладков.

«В Грайворонском городском округе в районе поселка Горьковский дрон-камикадзе противника упал в поле и сдетонировал. Обошлось без последствий. По окраинам сёл Пороз и Сподарюшино выпущено девять и два минометных снаряда соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет», — рассказал Гладков.

По его данным, в Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — установлено пять прилетов, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Гладков добавил, что в Шебекинском городском округе по городу Шебекино ВСУ выпустили три снаряда из РСЗО «Град», один из них прилетел на территорию промышленного предприятия, есть трое пострадавших.

«У двух мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у третьего — контузия головного мозга, он обратился в больницу самостоятельно. В настоящий момент всем троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в городской больнице № 2 города Белгорода. В результате обстрела повреждения выявлены в одном из технических помещений предприятия. По селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Муром и МАПП „Шебекино“ — по одному минометному снаряду, по селу Середа — восемь минометных снарядов», — добавил Гладков.

Руководитель региона подытожил, что в Середе противник атаковал с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас, в данных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.

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