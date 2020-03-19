https://static.news.ru/photo/104d1452-69e6-11ea-809c-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство аэропорта Шереметьево приняло решение закрыть с 20 марта международные терминалы E и С. Все обслуживаемые в них рейсы будут переведены в терминалы D и F.

С 00 часов 20-го числа мы закрываем терминал E и терминал С на прилёт и на вылет. Все рейсы, которые сейчас выполняются в этих терминалах, будут переведены в терминал D и терминал F, — заявил замдиректора Шереметьево Дмитрий Кайгородов.

80% пассажиропотока в Шереметьево обеспечивает компания «Аэрофлот». Из-за коронавируса были закрыты рейсы на большинство международных направлений, также в «Аэрофлоте» решили отменить почти все рейсы в США, кроме Нью-Йорка. Перевозчик приостановил полёты в Китай, Иран и Южную Корею.

NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил ввести с 20 марта временные ограничения на полёты в США, ОАЭ и Великобританию. В качестве исключений будут функционировать регулярные рейсы Москва — Лондон и обратно, а также Москва — Абу-Даби и обратно, рейсы из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Перелёты осуществляются через терминал F в Шереметьево.