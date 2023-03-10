Два месяца в больнице между жизнью и смертью: что происходит с Костомаровым NEWS.ru проследил, как изменилось состояние Романа Костомарова за последние два месяца

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роман Костомаров

10 января олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке в крайне тяжелом состоянии. С того момента прошло ровно два месяца. За это время о состоянии олимпийского чемпиона появилось много противоречивой информации. По данным СМИ, врачи ампутировали фигуристу несколько пальцев на руках и ногах, после чего он перенес микроинсульт. Что известно о здоровье Костомарова? Последние новости — в материале NEWS.ru.

Январь

Сразу после госпитализации Костомарову диагностировали тяжелую пневмонию: спортсмена подключили к аппарату ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, но состояние становилось хуже. Отец Костомарова не раскрывал подробностей, но назвал его кошмарным.

Спустя два дня после госпитализации появилась информация о причинах крайне тяжелого состояния Романа. Тelegram-канал Mash сообщил, что фигурист болел на протяжении недели перед тем, как попасть в больницу, и вместо приема лекарств предпочитал лечиться окунанием в прорубь.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press Роман Костомаров

Вплоть до конца января олимпийский чемпион оставался без сознания на аппаратах ИВЛ и ЭКМО. По словам врачей, прогрессирующая пневмония привела к тому, что у Костомарова начались проблемы с сердцем. У него диагностировали мерцательную аритмию. Также отмечалось, что у фигуриста большие очаги поражения легких. Помимо этого, медики боролись с прогрессирующим сепсисом.

Только 28 января появились первые сообщения, что Роман открыл глаза и начал общаться с близкими. По данным РЕН ТВ, у Костомарова стала спадать температура, а сердцебиение приходить в норму. Однако уже 1 февраля — новые страшные подробности: Костомаров может лишиться пальцев рук и ног из-за развившейся гангрены. Позже информация об ампутации подтвердилась.

Февраль

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание. Костомаров провел две недели на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), а в первой половине февраля перенес ампутации стоп и кистей.

20 февраля РИА Новости сообщили о крайне тяжелом состоянии Костомарова: источник сообщил, что у него «поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома». Позднее ТАСС со ссылкой на источник рассказал, что у Костомарова «была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Роман Костомаров и Оксана Домнина

После нескольких дней затишья, вызванного паузой, которую врачи взяли, чтобы увидеть, как организм фигуриста будет реагировать на постепенное отключение от аппарата ИВЛ, из клиники в Коммунарке пришли хорошие новости. Надежда на улучшение состояния здоровья появилась 27 февраля. Источник Sport 24 сообщил, что спортсмен постепенно выходит из медикаментозного сна после микроинсульта. На пробуждение организма собеседник издания отводил от двух до семи дней.

Был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания», он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводы сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают, — сообщило издание.

Март

4 марта СМИ сообщили, что Костомаров начал приходить в сознание после медикаментозной комы. Отмечалось, что он находится в сознании и постепенно начинает возвращаться к жизни. Последние новости о состоянии Костомарова после комы сообщил со ссылкой на врачей больницы в Коммунарке портал Prozvezd.info. По информации издания, в настоящее время медики оценивают состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию как стабильно тяжелое. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, спортсмену вводят обезболивающие. Рядом с Романом постоянно находится его жена — фигуристка Оксана Домнина.

Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят обезболивающее. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное. Рядом с ним каждый день находится его жена, сейчас ее переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания, — сообщил источник.

По данным источников «РБК Спорт», на данный момент в состоянии Костомарова нет никаких улучшений, но и ухудшений также не прослеживается. В то же время Telegram-канал «112» сообщил, что состояние фигуриста остается тяжелым, врачи не берутся ставить прогнозы о восстановлении. По данным канала, специалистам не удается остановить развитие сепсиса и некроза тканей. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Илья Авербух

8 марта продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил журналистам, что за Костомарова переживает весь мир фигурного катания. В России стартовал тур в поддержку Романа «Ледниковый период. Снова вместе». В каждом из городов, где планируется выступление, установлены почтовые ящики, в которые любой желающий может положить письмо для Костомарова.

Сейчас происходит эта трагедия, в которой Рома сражается и сражается вся его семья. Мы поддерживаем их в этом сражении с недугом. Эта ситуация не могла не отразиться на нас. Очень сложно, но только поддерживая друг друга, мы проходим этот непростой этап нашей жизни. Поэтому гастрольный тур проходит в поддержку Романа. Хочу подчеркнуть, что это не сбор средств, не финансовая поддержка, не организация фонда или предложение людям нести деньги. Это наша семейная ледовая история, — уточнил Авербух.

Он добавил, что все письма с пожеланиями скорейшего выздоровления передадут супруге фигуриста, а сам тур очень важен для семьи Костомарова, поскольку, «читая эти строки, они видят, как за них переживает вся страна». Авербух отметил, что большая часть информации о состоянии олимпийского чемпиона является выдумкой СМИ. По его словам, только Домнина общается с врачами и сама решает, чем можно поделиться.

Рома борется с серьезным недугом, и не нужно нагнетать страсти, публикуя на 90% придуманную информацию. Кроме врачей, родителей, Оксаны (Домниной, супруги фигуриста. — NEWS.ru) и отчасти меня, никто не располагает точными сведениями, — подчеркнул Авербух.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что даже она не знает всех подробностей о состоянии Костомарова, но каждый день молится за здоровье спортсмена.

Только чтоб он жив остался. Я тоже об этом мечтаю. Мы вот все иконы выставили, молюсь, — рассказала Тарасова порталу «360».

10 марта ТАСС сообщил последние новости о здоровье Костомарова: фигурист начал понемногу общаться с близкими, его состояние улучшается. По словам источника агентства, левая кисть Романа под постоянным наблюдением врача, речи об операции пока не идет.