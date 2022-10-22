Два года опять срок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Солдаты срочной службы на платформе Киевского вокзала в Москве

Когда официальные лица синхронно предлагают вернуть двухлетнюю службу в российской армии или привлечь к несению почетной обязанности женщин, то невольно возникает дежурный вопрос: что это? Личное мнение политиков или попытка прозондировать общественное мнение в ситуации милитаризации, коллективного осознания повышенного уровня внешней угрозы и восприятия недавних заявлений наших многозвездных генералов о том, что у нас нет врагов, как исторический троллинг?

Между тем, почти в унисон сенатор Владимир Джабаров выступает за возвращение двухлетнего срока службы в армии, а депутат Госдумы Алексей Чепа предлагает призывать на двухлетку еще и женщин, как в Израиле. В последнее время Россию все чаще сравнивают с Израилем, имея в виду опыт выживания еврейского государства во враждебном окружении и угрозу изоляции. Притом что Израиль — военизированное до мозга костей государство с соответствующей идеологией. А при небольшом населении призыв женщин — объективная закономерность. Что не мешает там «людям цвета хаки» регулярно проводить уик-энды у домашнего очага.

Собственно, и утверждение, что за год службы ничему научить нельзя, давно не выдерживает критики. Нельзя, если учебный процесс не организован. Если за год дают шанс пару раз пострелять из автомата. Да и нынешний ограниченный призыв показал, что многие навыки могут приобретаться за какой-то месяц интенсивных тренировок. И одно дело — служить на атомной субмарине, другое — научиться за год водить БТР. Тем более, нынешний украинский конфликт ясно показал, что долгое время мы готовились к проведению ограниченных полицейских или контртеррористических операций. А потребовались большое число мотострелков и простая пехота, которая города берет.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Подготовка мобилизационных граждан

К слову, а почему ссылаются лишь на опыт Израиля? Возьмем, к примеру, вполне мирную Швейцарию, страну банков, часов и шоколада. Там тоже служат практически все, но в основе — народная армия с постоянным призывом населения на переподготовку. Причем оружие, те же автоматические винтовки, хранятся в домашних сейфах. С собственным оружием швейцарец и прибывает в очередной тренировочный лагерь. Такое, правда, вряд ли у нас возможно. Какое там автоматическое оружие, если и так ужесточаются правила получения травматики, а уж о короткоствольном нарезном у нас и слушать не хотят. Так что начать надо, видимо, с большего доверия к своим людям.

Так что и года службы для получения основных навыков с лихвой хватит при постоянной организации последующей настоящей двух-трехмесячной переподготовки. Если эта переподготовка не оборачивается профанацией и убийством времени. Кстати, многие депутаты с удовольствием направлялись в тренировочные лагеря, каждый раз получая дополнительную звездочку на условные погоны. Теперь у них есть возможность показать, насколько их обучение было эффективным.

Какая же судьба ждет такую инициативу законодателей? Дмитрий Песков уже поспешил ответить, что в Кремле этот вопрос не обсуждается. Тем более что не секрет, от кого конкретно зависит движение в таком направлении.

Впрочем, давно создается впечатление, что многие априори непопулярные предложения явно озвучиваются для того, чтобы президент лично снял этот вопрос с общенациональной повестки. Такая вот общественная терапия.

А потому вряд ли вслед за гражданином Израиля Макаревичем кто-то споет: «И огорчает лишь одно, что мне служить всего два года!».