Два дела завели на экс-сотрудницу RT Баронову На экс-сотрудницу RT Баронову завели два административных дела

Административные протоколы о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) и нарушении правил пикетирования (ст. 20.2 КоАП РФ) составили на экс-сотрудницу RT Марию Баронову. Материалы дел поступили в Тверской районный суд Москвы, следует из карточек, опубликованных на его сайте. Журналистка в своем Telegram-канале написала, что узнала об этом в последнюю очередь.

Суд зарегистрировал дела 17 января. Что стало причиной составления административных протоколов, не уточняется. По первой статье журналистке грозит штраф до 50 тысяч рублей, а по второй — до 20 тысяч.

Ранее сообщалось, что административный протокол об участии в нежелательной организации составили в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Материалы дела поступили в Никулинский районный суд Москвы.

Ранее издательство АСТ прекратило печатать Быкова после появления записи его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с писателем от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время видеозвонка он заявил, что ему обидно, когда от рук ВСУ гибнут русские солдаты, но он тут же оговорился, что не имеет претензий к Киеву из-за этого.

Писатель также поблагодарил лже-Ермака за хвалебный отзыв о его новой книге VZ о жизненном пути Владимира Зеленского. Быков заявил, что ему бы хотелось направить гонорар на дроны для ВСУ. Он также попросил позволить ему посетить Одессу, прежде чем он снова вернется в РФ, где у него много учеников, из-за которых он не может принять украинское гражданство.