Двоих пациентов, которые излечились от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге. Заболевание проходило в лёгкой форме.
14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину, — рассказал глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев.
По его словам, также будут выписаны десять человек, которые контактировали с заболевшими. Они будут находиться ещё три месяца под медицинским наблюдением,
Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет, — подчеркнул Гусев.
NEWS.ru писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что ещё у трёх жителей Кузбасса не подтвердился коронавирус. Они были госпитализированы, но тесты показали отрицательный результат. Ранее также были выписаны ещё четыре госпитализированных пациента. В настоящий момент в Кузбассе возможными носителями коронавируса остаются лишь два человека.
Всего в мире зафиксировано более 173 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли — 6,6 тысяч человек, поправились — более 77 тысяч.
По данным оперативного штаба, всего в России COVID-19 был диагностирован у 63 человек. Среди них 60 граждан России, два — Китая, один — Италии. Все они заразились за рубежом.
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