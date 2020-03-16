https://static.news.ru/photo/8e2203c4-6784-11ea-9870-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Двоих пациентов, которые излечились от коронавируса, выписали из больницы в Петербурге. Заболевание проходило в лёгкой форме.

14-дневный карантин, два отрицательных результата на коронавирус. Выписывают мужчину и женщину, — рассказал глава стационара больницы имени Боткина Денис Гусев.

По его словам, также будут выписаны десять человек, которые контактировали с заболевшими. Они будут находиться ещё три месяца под медицинским наблюдением, сообщает РИА Новости.

Ни одного пациента, который заразился в России, у нас нет, — подчеркнул Гусев.

NEWS.ru писал, что губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что ещё у трёх жителей Кузбасса не подтвердился коронавирус. Они были госпитализированы, но тесты показали отрицательный результат. Ранее также были выписаны ещё четыре госпитализированных пациента. В настоящий момент в Кузбассе возможными носителями коронавируса остаются лишь два человека.

Всего в мире зафиксировано более 173 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли — 6,6 тысяч человек, поправились — более 77 тысяч.

По данным оперативного штаба, всего в России COVID-19 был диагностирован у 63 человек. Среди них 60 граждан России, два — Китая, один — Италии. Все они заразились за рубежом.