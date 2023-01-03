Два человека пострадали при обстреле Донецка

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По их данным, было выпущено три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров.

По данным территориальной обороны ДНР, в результате пострадали два человека.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

Ранее в США сообщили, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранцев. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.