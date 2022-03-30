Два человека погибли в результате ночного обстрела Горловки украинскими войсками, 16 домов разрушено, сообщается в Telegram штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Огонь вёлся из автоматического гранатомёта на станке, всего было выпущено 20 гранат.

В результате ночного обстрела Горловки с позиций украинских боевиков были разрушены 16 домостроений. По предварительным данным, двое погибших, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера во время ночного обстрела попал украинский снаряд, частично разрушен восьмой этаж первого подъезда с последующим возгоранием. Позднее стало известно, что в результате обрушения кровли погиб один человек, ещё четверо пострадали. Также был госпитализирован ребёнок.

Вооружённые силы Украины ранее выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску, заявили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Данные о разрушениях и пострадавших не сообщаются.

Обстрел вёлся из Северодонецка. ВСУ также обстреляли из танка населённый пункт Молочный, выпустив восемь 125-миллиметровых снарядов.