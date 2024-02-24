«Душная баба»: на детского врача и блогера Сергея Бутрия завели дело

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал «Душная баба» сообщил, что на педиатра, блогера и автора Telegram-канала «Записки детского врача» Сергея Бутрия завели административное дело. Автор канала пишет, что это может быть связано с интервью, которое он дал журналистке Катерине Гордеевой (включена в список иноагентов Минюстом РФ).

«Душная баба» добавила, что на блогера завели административное дело по статье о «возбуждении ненависти». Источник Telegram-канала из окружения педиатра подтвердил, что дело завели именно на него.

На сайте судов общей юрисдикции Москвы есть карточка административного дела по статье 20.3.1 Административного кодекса о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ответчиком указали С. Бутрия. Дело заведено 22 февраля 2024 года, и сейчас находится у судьи.

По закону, за первое нарушение подсудимому грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток.

В апреле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу об убийстве ранорожденного младенца в роддоме. До этого они отказались признавать свою вину и обжаловали приговор. Белую приговорили к девяти годам колонии, Сушкевича — к девяти с половиной годам.