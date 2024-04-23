Дурову подарили никнейм в Telegram за 8 млн рублей Baza: Дурову подарили Telegram-никнейм Pavel за 8 млн рублей

Фото: lukomore. org/Global Look Press

Павел Дуров

Российский блогер Павел Федоров выставил свой никнейм Pavel в мессенджере Telegram на аукцион и продал его за 8 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, имя пользователя купил некий криптопредприниматель, который подарил его бизнесмену Павлу Дурову.

Канал уточнил, что Федоров получил такой ник еще во времена развития мессенджера. Из-за редкого имени пользователя блогера неоднократно принимали за Дурова и предлагали ему обсудить инвестиции. При этом сам основатель Telegram считал, что отбирать ник было бы «неспортивно».

Федоров выставил никнейм на аукцион ночью 22 апреля. На следующее утро его купили за 15 тысяч тонкоинов, что составляет примерно 8 млн рублей. В своем канале Дуров подтвердил, что ему подарили юзернейм Pavel. Кроме того, он приобрел имя Paul за 5 млн рублей.

Ранее Дуров заявил, что создатели стикеров в мессенджере Telegram смогут продавать их как NFT. Предприниматель пообещал, что авторы будут получать 95% прибыли.

До этого стала известна стоимость вульгарных стульев Дурова, которые попали в кадр во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Согласно прайс-листу на сайте производителя, мебель продается за 249 тысяч рублей. Стулья также можно взять в аренду за 30 тысяч рублей.