Дуров раскрыл детали подписки Telegram Premium

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мессенджер Telegram

В июне 2022 года в мессенджере Telegram появится платная подписка, которая откроет дополнительные функции для пользователей приложения. Об этом в своем Telegram-канале заявил создатель кроссплатформенного сервиса Павел Дуров. Он пояснил, что Telegram Premium увеличит скорость работы мессенджера.

Мы представим Telegram Premium — тарифный план подписки, который позволяет любому пользователю приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы, — написал Дуров.

При этом он добавил, что все существующие функции Telegram останутся в свободном доступе. По словам Дурова, пользователи, которые приобрели Telegram Premium, смогут просматривать документы, которые занимают много места в памяти смартфонов и ПК, отправленные другим пользователям премиального тарифа.

Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом, — заявил Дуров.

Ранее Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, пишет сам журнал. Представитель Дурова сообщил, что предприниматель покинул Россию много лет назад и возвращаться не собирается.