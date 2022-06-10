В июне 2022 года в мессенджере Telegram появится платная подписка, которая откроет дополнительные функции для пользователей приложения. Об этом в своем Telegram-канале заявил создатель кроссплатформенного сервиса Павел Дуров. Он пояснил, что Telegram Premium увеличит скорость работы мессенджера.

Мы представим Telegram Premium  тарифный план подписки, который позволяет любому пользователю приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы, — написал Дуров.

При этом он добавил, что все существующие функции Telegram останутся в свободном доступе. По словам Дурова, пользователи, которые приобрели Telegram Premium, смогут просматривать документы, которые занимают много места в памяти смартфонов и ПК, отправленные другим пользователям премиального тарифа.

Я считаю, что Telegram должен финансироваться в первую очередь пользователями, а не рекламодателями. Таким образом, наши пользователи всегда будут оставаться нашим главным приоритетом, — заявил Дуров.

Ранее Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, пишет сам журнал. Представитель Дурова сообщил, что предприниматель покинул Россию много лет назад и возвращаться не собирается.