Дуров рассказал, почему заблокировал «Умное голосование»

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил, что бот «Умного голосования» был заблокирован в мессенджере во время выборов в Госдуму, чтобы сам Telegram продолжил функционировать. Также он поддержал закон о запрете на агитацию во время голосования. Об этом Дуров сообщил в своём Telegram.

Он рассказал, что Apple и Google грозят удалить приложение из своих магазинов за нарушение местных законов, а в этом случае работа мессенджера глобально нарушается. Дуополия Apple и Google опасна для свободы слова, и сейчас игнорировать их или законы стран не удастся.

Дуров добавил, что само требование властей о запрете агитации во время выборов было законным, до начала голосования бот работал.

Он заявил, что пойдёт на блокировку Telegram, если от него потребуют нарушить права людей. Так было в Иране, когда компания не заблокировала антиправительственные каналы. Так было в России в 2018-м, когда компания отказалась помочь власти следить за пользователями.

Для меня интересы сотен миллионов пользователей Telegram всегда будут несравнимо важнее интересов любой политической силы. И я готов лично выдержать критику политиков как из правящих партий, так и из оппозиции за наш принцип всегда ставить пользователей на первое место, — заявил Павел Дуров.

Ранее сообщалось, что удаление приложения «Навальный», в котором публиковались списки «Умного голосования» вызвало недовольство среди сотрудников Google. Они отмечают, что таким образом компания потеряла своё кредо действовать в интересах пользователей.