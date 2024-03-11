Дуров раскрыл реальную стоимость Telegram Дуров: потенциальные инвесторы оценили Telegram более чем в $30 млрд

Потенциальные инвесторы оценивают мессенджер Telegram более чем в $30 млрд, заявил его основатель и владелец Павел Дуров в интервью Financial Times. При этом российский программист исключил возможность продажи сервиса до тех пор, пока рассматривается вариант с его IPO (первичное размещение акций компании на фондовом рынке).

Мы рассматриваем IPO как средство демократизировать доступ к стоимости Telegram, — отметил Дуров.

Он добавил, что аудитория Telegram увеличилась до 900 млн активных пользователей каждый месяц. Как отметил Дуров, после введения премиум-аккаунтов и запуска рекламы выручка мессенджера теперь составляет сотни миллионов долларов. Владелец сервиса считает, что этот или следующий год могут стать прибыльными для Telegram.

Ранее Дуров сообщил, что в Telegram появилась возможность создавать бизнес-аккаунты. Кроме этого, пользователи могут добавлять чат-боты, которые работают с помощью искусственного интеллекта. По словам Дурова, функция чат-ботов «произведет революцию», поскольку эти электронные «секретари» выведут автоматизацию обслуживания клиентов на совершенно новый уровень. Новые функции Telegram доступны каждому пользователю бесплатно.