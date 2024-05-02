Дуров раскрыл правду об украинских корнях Дуров заявил, что семья его матери родом с Украины

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Павел Дуров

Российский программист Павел Дуров признался, что семья его матери родом с Украины. В своем Telegram-канале он заявил, что его с юных лет интересовал украинский язык. По словам Дурова, в 2008 году он решил сделать украиноязычную версию социальной сети «ВКонтакте», после чего отправился в Киев, чтобы отметить это событие.

Поскольку семья моей мамы с Украины, я с юных лет был любопытен к этому языку. Как лингвист по образованию, меня поразили различия и сходства между украинским и русским языками. Поэтому в 2008 году украинский язык стал первым языком, на который мы перевели интерфейс VK (моего предыдущего крупного проекта), — написал Дуров.

Он подчеркнул, что сейчас понимает около 95% письменного и 85% устного украинского языка. По его словам, это помогает ему лучше понимать славянские языки, в том числе чешский и польский. Дуров добавил, что в настоящее время более 70% граждан Украины используют Telegram для общения и получения новостей. Он выразил надежду, что знание украинского языка делает его более компетентным лидером нейтральной платформы.

Ранее боты украинских спецслужб возобновили работу после того, как Telegram заблокировал ряд официальных чатов Украины, в том числе и Главного управления разведки. Депутат Рады Максим Бужанский предположил, что «кто-то куда-то звонил, писал, просил, убеждал». Боты, о которых идет речь, используются украинской разведкой для сбора информации об СВО.