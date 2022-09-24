Дуров объяснил, по какому принципу блокирует русскоязычные Telegram-каналы Дуров: русскоязычные Telegram-каналы были заблокированы из-за призывов к насилию

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке русскоязычных каналов, связанных с Белоруссией, на которые были подписаны суммарно 80 тысяч пользователей. На своей личной странице он написал, что был вынужден пойти на этот шаг в связи с требованиями компании Apple о недопущении призывов к насилию. Блокировки отразились исключительно на пользователях iPhone и iPad.

Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков. <...> Например, вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных беззащитных людей, — написал Дуров.

Он подчеркнул, что переход на другие соцсети не спасет редакторов Telegram-каналов от требований Apple о недопущении призывов к насилию, поскольку у компании единая политика со всеми площадками.

Ранее Дуров сообщил, что администрация мессенджера Telegram удалила адреса всех каналов, которые были неактивны в течение года. Это было сделано, чтобы вновь вернуть свободные юзернеймы пользователям и разгрузить поиск. Дуров отметил, что около 70% юзернеймов в мессенджере приходилось на неактивные каналы.