Дуров категорично высказался о связях Telegram с Кремлём

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Слухи о связях Telegram с российскими властями являются недостоверными. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram не имеет ни серверов, ни офисов в России и был заблокирован там с 2018 по 2020 год. Telegram по-прежнему заблокирован в некоторых авторитарных странах, таких как Иран, в то время как WhatsApp и другие приложения никогда не имели никаких проблем в этих местах, — написал Дуров в своём канале.

Он также рассказал о том, как редакторы «Википедии» раскрыли несколько платных ботов, публикующих предвзятые сведения в статью WhatsApp Wikipedia, другие боты распространяли ошибочную информацию о Telegram в соцсетях.

В сентябре 2019 года занимавший тогда должность руководителя Роскомнадзора Александр Жаров по поводу Telegram заявлял, что этот «пиратский корабль» в конце концов будет подорван «по-серьёзному». Необходимость блокировки он объяснял тем, что мессенджер используют террористы. В конечном итоге 18 июня 2020 года Роскомнадзор сообщил о снятии всех ограничений по доступу к Telegram.

Как сообщал NEWS.ru, основатель Telegram Павел Дуров в этот же день поздравил российских пользователей с полной разблокировкой мессенджера.