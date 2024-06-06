Дуров анонсировал внедрение валюты в Telegram

Фото: youtube.com/@TuckerCarlson

Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале заявил, что в мессенджере появится внутренняя валюта. Она будет использоваться для оплаты цифровых товаров и услуг в мини-приложениях.

По словам предпринимателя, сегодня важный день, так как на платформе появились Telegram Stars — способ оплаты цифровых услуг в мини-приложениях. Звезды можно приобрести через встроенную систему покупок в магазинах Apple и Google, а также с помощью бота Premium Bot, который предоставляет доступ к подписке Telegram Premium. Разработчики смогут вывести «звезды» в Toncoin с помощью платформы Fragment.

Затем их можно потратить на цифровые продукты, которые предлагают боты — от электронных книг и онлайн-курсов до предметов в играх в Telegram, — говорится в сообщении.

Ранее Дуров рассказал, что Telegram ждет масштабное обновление. Он уточнил, что изменения коснутся эффектов сообщений, подписей к фотографиям, поиска по хештегам и различных действий с номерами телефонов. Предприниматель призвал следить за обновлениями приложения.

Также функция Fact Check для проверки фактов была обнаружена в исходном коде бета‑версии мессенджера Telegram для операционной системы Android. Функция будет добавлять к сообщениям поясняющую информацию.