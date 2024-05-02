«Дурачков курируют»: психиатр уличил блогеров в работе на западную разведку Психиатр Шуров: западные спецслужбы курируют часть российских блогеров

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Западные спецслужбы курируют часть российских блогеров, предположил в разговоре с NEWS.ru психиатр, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров. По его словам, другая половина блогеров просто демонстрирует глупость и привлекает внимание к себе с помощью хайпа. Он подчеркнул, что такие люди намеренно создают инфоповоды.

Часть дурачков курируют и дают им задания, остальная часть просто больше ничем не может отличиться, поэтому позволяют себе такие действия. Когда принимаются соответствующие меры, эти блогеры тут же косят под дураков, говоря, что они ничего не знали, так не считают, извиняются, — отметил Шуров.

Ранее Следственный комитет по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении блогера и бизнесмена из Удмуртии Константина Петрова, призвавшего прекратить устанавливать памятники героям Великой Отечественной войны. Ему вменяют статью об осквернении символов воинской славы и оскорблении защитников Отечества.

Речь идет об авторе блога «Миллиардер из Ижевска». Правоохранительные органы обратили на него внимание после того, как о нем написала в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

До этого суд оштрафовал уроженку Донецка, ныне проживающую в Краснодаре, стримера Ольгу Касьяненко за дискредитацию Вооруженных сил России. Девушка во время прямых эфиров оскорбляла россиян по национальному признаку, выкрикивала украинские лозунги и всячески демонстрировала поддержку Киева. Сумма наложенных на нее штрафов превышает 90 тысяч рублей.