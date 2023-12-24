Дунцова раскрыла, чем ЦИК обосновала отказ в участии в выборах президента Дунцова заявила о расхождениях в позиции ЦИК по отказу ей в участии в выборах

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Екатерина Дунцова

Экс-депутат Городской думы Ржева Екатерина Дунцова сообщила в своем Telegram-канале, что получила бумагу от Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с отказом в регистрации ее в качестве кандидата в президенты РФ. По ее словам, основания отличаются от тех, что были озвучены на заседании комиссии. Дунцова утверждает, что ЦИК объяснила решение тем, что инициативная группа по ее выдвижению «не была создана».

Ни один из «недостатков», обозначенных на вчерашнем заседании, не попал в основание решения об отказе в регистрации инициативной группы. Дефекты в оформлении документов не предусмотрены законом в качестве основания для отказа. <...> В официальном обосновании ЦИК ссылается на докладную записку представителя, который присутствовал на собрании инициативной группы 17 декабря. Официальное основание для отказа: группа избирателей не была создана, — написала она.

Дунцова подчеркнула, что все люди, присутствовавшие на собрании, видели, как ее команда провела регистрацию инициативной группы и собрала необходимое количество подписей. Представители ЦИК также присутствовали на выдвижении и видели все своими глазами, отметила она.

ЦИК отказала в регистрации инициативной группы журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой на выборах президента 23 декабря. Решение озвучила глава ведомства Элла Памфилова.