Думский комитет поддержал запрет ареста средств на счетах для капремонта

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий арест средств, находящихся на специальных счетах для капитального ремонта, по искам, которые не относятся к капремонту.
Об этом члены комитета
В действующем законодательстве прямой запрет на арест средств на спецсчетах отсутствует. Ресурсоснабжающие организации охотно пользуются этой юридической лазейкой в разбирательствах с управляющими компаниями по вопросам задолженностей. Судебные санкции об аресте средств можно отменить, но это стоит «усилий, времени и нервов», отметил Мирнов. Принятие законопроекта должно защитить россиян от утомительных тяжб и обеспечить защиту права на своевременный капремонт.
На заседании 17 июня Госдуме также рекомендовали принять законопроект, повышающий штрафы за дисциплинарные проступки для осуждённых, передавал NEWS.ru.
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