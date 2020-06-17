Думский комитет поддержал запрет ареста средств на счетах для капремонта

https://static.news.ru/photo/6c129f06-b0b2-11ea-896e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий арест средств, находящихся на специальных счетах для капитального ремонта, по искам, которые не относятся к капремонту.

Об этом члены комитета рассказали РИА Новости. Инициатива касается арестов, применяющихся в качестве обеспечительной меры по судебным искам, которые управляющие компании получают от ресурсоснабжающих организаций в случае имеющихся задолженностей. Авторы проекта закона, справедливороссы Сергей Миронов и Галина Хованская считают, что данная практика несправедлива. Они указывают, что деньги на спецсчетах принадлежат хозяевам квартир, а не управляющей компании. Также депутаты отмечают, что коммунальные платежи и капремонт непосредственного отношения друг к другу не имеют.

В действующем законодательстве прямой запрет на арест средств на спецсчетах отсутствует. Ресурсоснабжающие организации охотно пользуются этой юридической лазейкой в разбирательствах с управляющими компаниями по вопросам задолженностей. Судебные санкции об аресте средств можно отменить, но это стоит «усилий, времени и нервов», отметил Мирнов. Принятие законопроекта должно защитить россиян от утомительных тяжб и обеспечить защиту права на своевременный капремонт.

На заседании 17 июня Госдуме также рекомендовали принять законопроект, повышающий штрафы за дисциплинарные проступки для осуждённых, передавал NEWS.ru.