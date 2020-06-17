Думский комитет одобрил повышение дисциплинарного штрафа для осуждённых

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Тулунскому маньяку, который более 25 лет насиловал и убивал женщин, вынесли окончательное обвинение. Суд над 52-летним преступником начнётся после того, как он ознакомится со всеми ста томами уголовного дела.

Тулунский маньяк появился в небольшом иркутском городе в 1992 году. По версии следствия, именно тогда обвиняемый начал совершать преступления. На тот момент мужчине было 24 года, а когда его задержали...