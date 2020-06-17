Думский комитет одобрил повышение дисциплинарного штрафа для осуждённых

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству на заседании 17 июня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осуждённых.
Текст заключения думского комитета
В пояснительной записке к заключению комитета указывается, что повышение размера штрафа будет способствовать «реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осуждённых».
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Конституционный суд РФ не стал проводить рассмотрение жалобы на 318 статью УК, которая предусматривает наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Иск подал осуждённый по «московскому делу» Иван Подкопаев.
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