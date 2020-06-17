Общество

Думский комитет одобрил повышение дисциплинарного штрафа для осуждённых

17:42, 17 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству на заседании 17 июня рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, повышающий штраф за дисциплинарные проступки для осуждённых.

Текст заключения думского комитета попал в распоряжение РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 115 УК РФ. Нарушивших порядок отбывания наказания осуждённых предлагается наказывать штрафом в размере 1-2 тысяч рублей, вместо 200 рублей, предусмотренных действующей нормой.

В пояснительной записке к заключению комитета указывается, что повышение размера штрафа будет способствовать «реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части средств исправления осуждённых».

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Конституционный суд РФ не стал проводить рассмотрение жалобы на 318 статью УК, которая предусматривает наказание за применение насилия в отношении представителя власти. Иск подал осуждённый по «московскому делу» Иван Подкопаев.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях