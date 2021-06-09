«Думают о взимании штрафов»: в ГИБДД отвергли снижение скорости машин

https://static.news.ru/photo/976a317a-c928-11eb-b0a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство внутренних дел выступает категорически против снижения максимальной допустимой скорости для автомобилей в городе до 30 км/ч, заявил глава ГИБДД Михаил Черников. По его словам, те, кто предлагает такое решение, думают не о безопасности, а о взимании штрафов, передаёт РИА Новости.

Кроме того, ведомство выступает против снижения порога превышения скорости, которое не приводит к штрафу, с 20 км/ч до 10 км/ч.

МВД категорически против сегодня снижения скоростного порога, максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах и снижения администрируемого порога наказания с 20 до 10 км/ч, — сказал он.

При этом накануне начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин сообщил, что ГИБДД поддерживает снижение скорости до 30 километров в час внутри населённых пунктов и городов. Впрочем, отметил он, полномочия по снижению скорости находятся у органов исполнительной власти, а ГИБДД только занимается контролем.

Сейчас максимально разрешённая скорость в городах — 60 километров в час. Также есть максимальный нештрафуемый порог — при превышении скорости менее чем на 20 километров в час водитель не получает санкций.